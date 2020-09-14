Covid-19 pozitif ve temaslı vakalar denetlendi

Iğdır'da COVİD-19 pozitif ve temaslı vakaların yerinde denetimi için oluşturulan “Mahalle Denetim Ekipleri” çalışmalara devam ediyor.

Iğdır Valiliği tarafından COVİD-19 ile mücadelede pozitif ve temaslı vakaların yerinde denetimi için oluşturulan “Mahalle Denetim Ekipleri” çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Pozitif ve temaslı vakaların ikametlerine giderek yerinde denetim yapan ekipler, karantinada bulunan hastaların ikamette olup olmadığı ve sağlık durumları hakkında bilgi alarak denetim yaptı.