Gönen, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile toplantı yaptı

Toplantıda yapılan çalışmalar, öğrencilerin başarı durumları, yaz ayında yapılması gereken çalışma,onarım okulların eksikleri yeni öğretim yılına okulların hazırlanması konuları ele alındı.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Bu sene başarılı bir yıl geçirdik. Türkiye sıralamasında LGS de başarımız yükseldi. Başarımızı Önümüzdeki Öğretim yılında daha ileri seviyeye çıkaracağız. Bunu hep beraber yapacağız. Okullarımız 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılına şimdiden hazır hale gelmelidir. Her ilçe çalışmalarını bu şekilde yürütsün ve eksiklerini gidersin” dedi.