İhlas Haber Ajansı

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Iğdır'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Iğdır’da Jandarma, uyuşturucu ve kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi, 9 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da Jandarma, uyuşturucu ve kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi, 9 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yaptığı iddia edilenler tespit edildi. Yapılan operasyonla 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 162 gram metamfetamin, bin 410 paket kaçak sigara, 21 litre kaçak alkollü içki ve 400 bin lira karşılığında piyasaya sunulmak istenen 1 kilogramlık sahte külçe altın ele geçirildi.


Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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