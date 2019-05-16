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Rektör Alma öğrenci evinde iftar açtı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Hakkı Alma, iftarda öğrenci evine misafir oldu. İftarı öğrencilerle birlikte açan Alma, öğrencilerin şehir ve üniversite hakkındaki görüşlerini dinledi.


“Öğrenci merkezli bir üniversiteyiz”


Dr. Mehmet Hakkı Alma, öğrencilerin taleplerini önemsediklerini ve fırsat buldukça ziyaretlere devam edeceklerini belirtti. Alma, “iftarımızı öğrencilerimle açmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu vesilesiyle öğrencilerimizle bir araya gelip muhabbet etme fırsatı bulduk. Onların dertlerine ortak olduk. Biz öğrenci merkezli bir üniversiteyiz. Onların istekleri bizim için çok önemli” dedi.

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