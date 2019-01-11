Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmeler denetlendi

Iğdır'da bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesisinin toplam üretim kapasitesi 25 ton, 200 bin adet yumurta kapasiteli yavru yetiştirme kuluçkahaneleri mevcut olup gerekli kontroller yapıldı.

Denetimlerde üretilen balık miktarı, yemleme, havuzların teknik ve hijyenik şartları, oksijen durumu, pH ve sıcaklık gibi değerler kontrol edildi. Ayrıca yetiştiricilere, yemin hazırlanması ve depolanması, kalıntının önlenmesi, kayıt tutma ve Bakanlıkca verilen su ürünleri desteklemeleri hakkında güncel bilgiler verildi. Denetimlere yıl boyunca periyodik olarak devam edileceği öğrenildi.