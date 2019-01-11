İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmeler denetlendi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan Alabalık Tesisi ve kuluçkahaneler denetledi.


Iğdır'da bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesisinin toplam üretim kapasitesi 25 ton, 200 bin adet yumurta kapasiteli yavru yetiştirme kuluçkahaneleri mevcut olup gerekli kontroller yapıldı.


Denetimlerde üretilen balık miktarı, yemleme, havuzların teknik ve hijyenik şartları, oksijen durumu, pH ve sıcaklık gibi değerler kontrol edildi. Ayrıca yetiştiricilere, yemin hazırlanması ve depolanması, kalıntının önlenmesi, kayıt tutma ve Bakanlıkca verilen su ürünleri desteklemeleri hakkında güncel bilgiler verildi. Denetimlere yıl boyunca periyodik olarak devam edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.