Başkan Başdeğirmen: “Biz bir ekibiz”

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, dernek olarak da seçimlerini gerçekleştirdiklerini, birlik beraberlik içerisinde bir yönetim kurulu oluşturulduğunu kaydeden Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi şunları söyledi; “Biz bu üç aylık süreçte sizlere teşekkür ediyoruz, her zaman telefonlarımıza baktınız. Gece 24.00'da da arasak telefona baktınız. Bizim yapmış olduğumuz müracaatlar mahalle sakinlerimizin sorunlarının çözümüne yönelik oldu. Sizin bize anında cevap vererek, icraatın gerçekleştirilmesi mahalle sakinlerimizin sorunlarının giderilmesinde çok memnun edicidir. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz”.

“Hizmet etmek için buradayız”

Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu'nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden ve teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerle birlikte 31 Mart'ta göreve geldik. Sizlerle memleketimize hizmet etmek için buradayız. Sizler mahallelerinize, bizde şehrimizin geneline hizmet için talip olduk” şeklinde konuştu.

“Biz bir ekibiz”

Belediyenin çalışmalarını en üst seviyeye taşıyabilmesinin en önemli etkenlerinden birisinin muhtarlar olduğuna vurgu yapan Başkan Şükrü Başdeğirmen, “Muhtarlarımızla istişare içerisinde çalışamazsak şehrimizin sorunlarının tamamını görme imkanımız olmaz. Sizler vatandaşımızla belediyemiz arasında bir köprüsünüz. Mahallelerimizdeki insanlarımızın istekleri, refah düzeyinin yükselmesi, rahat yaşayabilmeleri, güvenlikleri için evinde aşı olmayana aş, işi olmayana iş ile alakalı birçok çalışmalarda sizlerin bu vatandaşlarımızın yanında olması çok önemli. Eksiklikleri, yapılacak çalışmaları aktaracak sizlersiniz. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum. Seçim öncesi sizler mahalleleriniz bazında, bizlerde şehrin geneli anlamında sözler verdik. Benim sözüm sizin sözünüz, sizin sözünüz de benim sözüm. Beraber birlik içerisinde çalışarak verdiğimiz sözleri layıkıyla yerine getirebiliriz. 31 Mart sonrası işbirliğimiz bunun böyle devam edeceğini göstermiştir. Personelimiz fedakarca çalışıyor, tüm meclis üyelerimiz konuları çözmek için elinden geleni yapıyor. Biz bir ekibiz. Sizler, meclis üyelerimiz ve başkanlık olarak konuları çözmek için bu görevlere talip olduk. Hizmetleri de layık olduğu şekilde hep birlikte yapacağız, bundan da kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.