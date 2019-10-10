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Isparta'da yaralı halde bulunan 'Kızıl Şahin' doğaya salındı

Isparta’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ’Kızıl Şahin’, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.

Isparta'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 'Kızıl Şahin', Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Doğada yaralanan ve hastalanan hayvanları sağlığına kavuşturabilmek için çalışmalar yapan DKMP ekiplerince tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, uçuş provalarının tamamlaması sonrasında doğaya salındı.


Isparta merkeze bağlı Kuleönü Kasabası'nda vatandaşlar tarafından, yaklaşık 1 ay önce kırsal alanda uçamadığı fark edilen bir 'Kızıl Şahin' bulundu.


'Kızıl Şahin'in yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar, daha sonra durumu DKMP 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğüne haber verdi.


Yaralı haldeki 'Kızıl Şahin' daha sonra gerekli tedavileri yapılması için yetkililere teslim edildi.


Yaklaşık 1 ay süren tedavi çalışmaları sonrasında Veteriner Hekim Hakan Dadak ve Orman Yüksek Mühendisi Mevlüt Zenbilci tarafından iyileştirilen 'Kızıl Şahin', gerekli uçuş provalarının tamamlaması sonrasında doğaya salındı.


Öte yandan, DKMP ekipleri ayrıca, doğada yaralı ya da hasta halde bulunan hayvanların kendilerine bildirilmesini istedi.

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