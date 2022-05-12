TFF 2. Lig Play-Off: Isparta 32 Spor: 0 - Karacabey Belediyespor: 2

TFF 2.
Lig Play-Off Çeyrek final amçında Isparta 32 Spor, sahasında Karacabey Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Ali Can Alp
Isparta 32 Spor: Alp Arda, Kadir Turhan, Ertuğrul Kurtuluş, Enes Subaşı, Bahadır Yıldırım, Ozan İsmail Koç (Furkan Bekleviç dk. 90 ?), Sabrican Vural (Gökhan Göksu dk. 58), Mustafa Diler, Jemal Kızılateş (Ahmet Hakan Sevinç dk. 71), Altar Han Hidayetoğlu (Mustafa Acar dk. 71), Burak Aydın
Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Enes Kayar, Hakan Arslan, Mevlüt Çelik, Abdullah Dijlan Aydın (Ahmet Eren dk. 74), Bekir Can Kara (Zeynullah Türkay dk. 90 ?), Arda Yılmaztürk, Sergen Yatağan, Uğur Mustafa Türk, Harun Kavaklıdere (Mehmet Kalkan dk. 88 ?), Devrim Taşkaya (Ömer Kuşan dk. 56)
Goller: Bekir Can Kara (dk. 38), Uğur Mustafa Türk (dk. 84) (Karacabey Belediyespor)
Kırmızı kart: Alp Arda (dk. 89) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Enes Subaşı, Bahadır Yıldırım, Ozan İsmail Koç, Jemal Kızılateş, Burak Aydın, Efşan Geçgin (Isparta 32 Spor), Mevlüt Çelik, Bekir Can Kara, Ahmet Eren (Karacabey Belediyespor)