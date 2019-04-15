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Yağışlı havada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Isparta-Antalya karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Tüneller mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı havada kayganlaşan zeminde 07 ZE 553 plakalı otomobil ile 32 AAK 283 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan araçlardaki 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkartarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye sevk edildi.

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