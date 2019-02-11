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Yılın ilk ayında Isparta'dan 11 bin 650 kişi uçtu

Isparta Süleyman Demirel (SD) Havalimanı’nda 2019 yılının ilk ayında toplam 11 bin 650 yolcuya hizmet verildi.

Isparta Süleyman Demirel (SD) Havalimanı'nda 2019 yılının ilk ayında toplam 11 bin 650 yolcuya hizmet verildi. 2019 yılı Ocak ayında hava yoluyla 141 ton ise yük taşındı.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ocak ayı havalimanı istatistiklerine göre; Isparta SD Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış göstererek 7 bin 930, dış hat yolcu trafiği 3 bin 711, toplam yolcu trafiği ise yüzde 45'lik artışla 11 bin 650 olarak gerçekleşti.


Ocak ayında SD Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 598 olurken, dış hatlar uçak trafiği 23 olmak üzere, toplam uçak trafiği ise 621'e ulaştı.


Aynı ay içerisinde SD Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 99'luk artışla birlikte 141 ton olarak kayıtlara geçti.

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