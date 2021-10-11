12'nci ‘Cumhuriyet Koşusu' 24 Ekim'de

Zeytinburnu Belediyesi'nin her yıl, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenlediği ödüllü “Cumhuriyet Koşusu”nun 12'ncisi 24 Ekim 2021 tarihinde koşulacak.

Zeytinburnu Belediyesi'nin geçen yıl salgın nedeniyle ara verdiği geleneksel Cumhuriyet Koşusunun 12'ncisi bu yıl, 24 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen koşu, her zamanki gibi ilçe sınırlarının tamamını kapsayan 10 kilometrelik uzun bir parkurdan oluşuyor. Tüm amatör ve profesyonel koşuculara açık olan yarışmada dereceye girenlere Zeytinburnu Belediyesi tarafından; hakiki altın, gümüş, bronz madalya ve para ödülü dağıtılacak.

Pandemi sebebiyle katılımların 1.000 kişiyle sınırlı tutulduğu koşu organizasyonunda kalabalık olmaması adına, çıkışlar 100'er kişilik gruplar halinde yapılacak. Genel ve Gençler kategorisi olmak üzere iki dalda ödüllendirilecek yarışmada dereceye girmeyi başaran kadın ve erkek koşuculara, toplamda 42 bin 200 TL'lik para ödülü dağıtılacak.