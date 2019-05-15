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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde terör estiren maganda yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletle araçların arasında “makas” atarak adeta terör estiren maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletle araçların arasında “makas” atarak adeta terör estiren maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya, bin 2 lira para cezası kesildi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde önceki gece saatlerinde seyreden motosikletli bir maganda, seyreden araçların arasında sür'atli bir şekilde makas atmaya başlamış, hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca hiçe sayan sürücü trafiği tehlikeye düşürmüştü. Şov uğruna akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmeyen maganda, adeta terör estirmişti.



Ehliyetine el konularak para cezası kesildi


Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, motosikletlinin 16 NCT 82 plakasını tespit etti. Buradan yola çıkan ekipler, sürücüsü R.G.'yi de belirleyerek kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen magandaya “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira idari para cezası kesildi.



2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak


Ayrıca şahsın sürücü belgesi, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici olarak iptal edildi. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden işlem yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi.

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