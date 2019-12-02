Bağcılar'da düzenlenen 19'uncu Engelliler Şurası'nda ünlü isimler bir araya geldi. Kekemeliği yenen 9 yaşındaki Melodi Çakır, ünlü isimleri kendine hayran bıraktı.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 19'uncu Engelliler Şurası'nda sanat, iş, medya ve spor dünyasının önde gelen isimleri engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, Galatasaray Eski yöneticisi Turgay Kıran, Eski Manken-Şarkıcı Tuğba Özay, şarkıcı Devran İskender, engelliler ve aileleri katıldı. Başkan Çağırıcı, davetlilerle birlikte engellilerin eğitim gördüğü atölyeleri gezdi. Engelliler Sarayı'na ilk kez gelen tanınmış isimler, önce paralimpik spor salonunda uluslararası platformlarda şampiyonlukları bulunan milli sporcuları ziyaret etti. Başkan Lokman Çağırıcı ve ünlü isimler milli sporcularla birlikte boccia oynadı. Davetliler daha sonra tekstil, mantar üretim, ahşap boyama ve resim atölyesinde derse girip kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Daha sonra kekeme sınıfına da uğrayan ünlüler, 3 aylık eğitimle kekemeliği yenen 9 yaşındaki Melodi Çakır'la bir süre sohbet etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Çakır, haber spikerlerinin ilgi odağı oldu. Haber spikerlerini kendine hayran bırakan Melodi Çakır, sunuculuk teklifi de aldı.

Atölyeleri tek tek gezen ünlü isimler, Kafkas ekibinin folklor gösterisiyle keyifli dakikalar yaşadı. Sahneye çıkan Devran İskender ve şarkıcı Tuğba Özay gençlerle birlikte şarkılar söyledi. Müziğe kendini kaptıran gençler, bol bol dans ederek keyifli dakikalar geçirdi. Öte yandan eğitimcilerin de katıldığı şurada otizmlilere yönelik toplumdaki yanlış algıyı yıkmak amacıyla iki oturum düzenlendi. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hatice Şengül Erdem “Otizm Spektrum Olan Bireylerde Yaz Okulu Örneği” ve uzman fizyoterapist Ahmet Süleymanoğlu da “Otizmli çocuklarda beslenme” konularıyla ilgili bilgiler verdi. TGRT Haber spikeri Mehmet Aydın ve Alper Altun'a plaket takdim edildi.

“Bağcılar'da evinde mahkum olan hiçbir engelli kardeşimiz yok”

Engelliler Gününü kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Özel kardeşlerimizin Engelliler Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Engelleri kaldırdığımıza inanıyoruz. Gerçek engelin bedende değil zihinlerde olduğuna inanıyoruz. Rehabilitasyonun yanında 18 yaşını dolduran kişilerin sosyal anlamda ve mesleki anlamda meşgul olabilecekleri bir merkeze ihtiyaç olduğunu gördük. Değişik ülkeleri gezerek burada tüm yapılan hizmetlerin tamamını bir konsept haline getirdik. Bağcılardaki kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Bağcılar'da evinde mahkum olan hiçbir engelli kardeşimiz yok. Binlerce insana burada şifa olduk. Özellikle sporda burada yetişip de dünya üçüncüsü Avrupa şampiyonu ve Balkan şampiyonu olan sporcularımız var. Onların bir özelliği var, tamamını evlerinden alıp tedavi ettik. Burada spora başladılar. Diğer engelli kardeşlerimiz için bir örnek oldular. Burada aynı anda bin 500 hizmet alabiliyor. Bugüne kadar buradan hizmet alan kişi sayısı 6 bin civarındadır” şeklinde konuştu.

“Kitap okusunlar ve ses egzersizleri yapsınlar”

3 aylık kekemelik eğitimine gelen 9 yaşındaki Melodi Çakır, “Bunu yapabilmek için çaba ve sabır gerekiyor. Çok zor bir durumdu. Buraya gelerek kekemeliğimi çözdüm. Şu anda böyle konuşabildiğim için çok mutluyum. Okulda derslere katılamıyordum, zorlanıyordum. Hiçbir şey konuşamıyordum ama artık öyle bir durumum yok. İsteyen herkes bunu atlatmayı başarabilir. Kitap okusunlar ve ses egzersizleri yapsınlar” dedi.

“Engellilerin nerede bir haberi olsa adeta koşuyoruz”

Engellileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyleyen TGRT Haber spikeri Mehmet Aydın, “Kardeş kuruluşumuz İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber olarak engellilere her ortamda ve her zaman destek veriyoruz. Engellilerin nerede bir haberi olsa adeta koşuyoruz. Bağcılar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu böyle bir etkinlikte de böylesine güzel bir plaketi almak bizi onurlandırdı. Bir diğer spiker arkadaşım Alper Altun da aynı şekilde bu ödüle layık görüldü. Sosyal sorumluluk anlamında bu tür projeler önemli. TGRT Haber olarak da biz de destek vermek adına ve engellilerle buluşmak adına bu ödülleri seve seve kabul ettik. Herkes aslında bir engelli adayı Dünya Engelliler günü adına sadece sözde ve lafta değil, birazda içimize özümseyerek yaşarsak çok daha mutlu oluruz. Dünya Engelliler Günü'nde Engelliler Günü kutlu olsun” İfadelerinde bulundu.