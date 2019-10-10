2019 Kompozit Zirvesi İstanbul'da kapılarını açtı

Kompozit sanayine özgü üretim, işleme ve uygulama metodları başta olmak üzere tüm kompozit sektörünü kapsayan faaliyetlerin tanıtıldığı ‘2019 Kompozit Zirvesi' İstanbul'da başladı.

Bu yıl 4'üncüsü İstanbul'da yapılan Kompozit 2019 Fuarı'nda kompozit sektörüne özgü hammaddeler, yarı ve ara ürünler, nihai ürünler, işleme teknolojileri, makina ve ekipmanlar, tüketim malzemeleri gibi ürünler sergilendi. Yaklaşık 100 firmanın yer aldığı fuara yaklaşık 6 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

2019 Kompozit Zirvesi'nin açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, bu yıl 4'üncüsü yapılan Kompozit Fuarı'nın kompozit sektörünün gelişmesine oldukça fayda sağladığını belirterek, "Fuar kompozit malzeme ihtiyacı olarak yurt içi ve yurt dışından gelen talepleri karşılamak için oldukça faydalı oluyor. Fuarda potansiyel müşteriler ile üreticiler bir araya geliyor. Bu fuar ile birlikte kompozit sektöründe ülkemiz için ve yurt dışına yönelik iş hacimleri ortaya çıkacaktır" dedi.

Pakiş: "Kompozit sektöründeki firmalarımız yıllık yaklaşık 250 milyon dolar ihracat yapıyor"

Zirve kapsamında açıklamalarda bulunan Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Barış Pakiş ise Kompozit sanayinin birçok sektöre destekleyici ürünler sağladığını söyledi.

Kompozit Sektörü'nün büyüklüğünden de bahseden Pakiş, "Kompozit sanayide hayatın her alanında kullanılan ürünler üretiliyor. Kompozit sektörü ülkemizde 1,5 milyar euro civarı büyüklüğe sahip. Kompozit sektöründe 2023 yılına kadar yüzde 6'lık büyüme bekliyoruz. Kompozit sektöründeki firmalarımız yıllık yaklaşık 250 milyon dolar ihracat yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kompozit Fuarı iş fırsatları da sunuyor

Türk Kompozit 2019 Fuarı'nda düzenlenecek etkinlikler kapsamında Kompozit Kariyer Günleri etkinliği de gerçekleştiriliyor. Kompozit Sanayi'nde faaliyet yapan firmalar Kariyer günleri etkinliğinde iş arayanlara yeni iş fırsatları da sunuyor olacak.

Türk Kompozit 2019 Fuarı 10-12 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor.