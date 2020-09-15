Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz‘un 98. yıl dönümü onuruna düzenlenen “30 Ağustos Zafer Bayramı Online Satranç Turnuvası”nın kazananları belli oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ile Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği'nin iş birliğinde https://www.chess.com/ platformunda her yaş grubunun katılımına açık olarak 5 dakika+2 saniye düşünme süresinde 11 tur şeklinde düzenlenen turnuva, satranç sporuna gönül vermiş isimleri ağırladı.

Türkiye genelinde yapılan turnuvaya Kartal'dan katılan 7'si kadın, 3'ü erkek olmak üzere toplam 10 kişi, ödül almaya hak kazandı.

Genel sıralamada; Efe Mert Kılıç, Alparslan Işık ve Ömer Yanıkoğlu ilk 3'e girerken, Buse Naz Koçyiğit, Hayrun Nisa Şahin ve Ayşe Zeynep Ekici En Başarılı Kadın kategorisinin dereceye giren isimleri oldu. En Başarılı Kartal İkametli Sporcu kategorisinde; Batuhan Çil, Yağız Çınar Akın ve Ozan Aydoğan derece aldı. Kutay Sakmak, Demir Aral ve Ecrin Tuana 12 Yaş Altı Sporcu kategorisinde derece alırken, 12 Yaş Altı Kartallı Kadın Sporcu sıralamasında Tuğçe Türel, Ela Ecrin Kavilcioğlu ve Gökçe Özgür dereceye girdi. Yarışmada derece alan 28 sporcu da para ödülü ile ödüllendirildi.