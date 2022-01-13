Ahmet Nur Çebi: "Mayıs ayında tekrar adayım"

Mayıs ayında yapılacak olan kongrede aday olacağını açıklayan Çebi, "Görevde olduğumuz 2,5 sene boyunca temizlik yaptık. Artık projeleri gerçekleştirme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın başlattığı özkaynak projesinden, mayıs ayındaki seçime dek birçok konuya açıklık getiren Çebi, yeniden aday olduğunu ve bu süreçte başka adayların da çıkmasını istediğini ifade etti. Görevde oldukları 2,5 sene boyunca temizlik yaptıklarını söyleyen Çebi, artık projeleri hayata geçirme zamanı olduğunu da sözlerine ekledi.

Futbol ekonomisinin şu anda taşınabilecek durumun dışına çıktığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Artık yüksek kurlarla, yüksek faizlerle bu işi taşımak imkansız hale gelmiştir. Bunu gördük ve düğmeye bastık. Geçen 1 senede hocanın istekli kararı, yönetim kurulunun altyapı ağırlık vermesini istemesiyle, teknik direktörümüzün varlığı işimizi kolaylaştırmıştır. Bu çocuklara artık süre vermek bizim asli görevimiz olacaktır. Bu durum Beşiktaş'ın ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Beni ilgilendiren genel kurulun takdiridir"

Hakemler konusunda işlerin bağırarak, çağırarak olmayacağını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Bugüne kadar bağırıp, çağırarak bu işlerin halledildiğini görmedim. Konuşarak, gerekli mercilere giderek yapılır. Masaya yumruk vuracaksanız, bu durum basının önünde olmamalı. Ben gerekeni arka tarafta yapıyorum. Buradan çıkınca TFF ve MHK'ye verilmek üzere Beşiktaş'a verilen zararların dosyasını götüreceğim. Ben gereğini yapıyorum, vicdanen rahatım. Camiamız müsterih olsun" dedi. Özkaynak projesinde eleştirilerin geleceğini de söyleyen Çebi, "Pandemide kulüp şampiyon oldu, kimse bize aferin demedi. Biz alışkınız. Benim için asıl olan Beşiktaş'tır, Buradan klavye şövalyelerine taviz verecek tarzda fikrimi zikrimi değiştirmeyeceğim. Takdiri Genel kurul verir. Beni ilgilendiren genel kurulun takdiridir. Ben Beşiktaş genel kurulunun ekonomiyi önemseyeceğini düşünüyorum. Mehmet Üstünkaya'nın altyapıya verdiği değeri biliyoruz. Kendisi de Galatasaray Lisesi mezunuydu, Allah gani gani rahmet eylesin" diyerek devam etti.

"5'i 1 yerde takmış gibi ortak aday çıkmasın, gelip tek tek aday olun, bu durum beni memnun eder"

Mayıs ayında yapılacak olan kongrede yeniden aday olacağını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Çalıştığım arkadaşlarımın sonuna kadar yanında durdum. Buna Sergen hocam da dahil. Hiçbir zaman terk etmedim. Bir yanlışları varsa gerekeni önce ben yaparım. Bu arkadaşlarımın son derece başarılı olacağına inanıyorum. Bankalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde ekonominin 2023 yılında zorlaşacağını söylüyorsunuz ama hiçbir zaman benim geldiğim ilk dönem kadar kötü olmayacaktır. Birçok temizliği yapan başkan ve yönetim kurulu olarak çok yorulduğumu ama bundan dolayı da onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin en önemli koltuklarından birinde oturuyorum. Bir spor kulübünün marka değerini, özellikle seçim zamanı çıkacak adaylar sayesinde yükseleceğini iyi biliyorum. Ben mayıs ayında aday olacağım ve bunu da buradan açıklıyorum. Beşiktaş Başkanlığı'na aday olmak isteyenlerin aday olmasını istiyorum. Düğünlerde takılan 5'i 1 yerde gibi, 5'i birleşip tek aday gelmesinler. 5'i de aday olsunlar. Ben tekrar seçimi kazanırsam, böyle büyük bir kulübün başkanı olmaktan gurur duyarım. Evet yoruldum ama aday olacağım. Tek başına aday olursam üzülürüm ve kendimi eksik hissederim" açıklamasında bulundu.

"2,5 sene temizlik yaptık, şimdi proje zamanı"

Yapılacak olan seçimde başkanlığa adaylığını koyacağını yineleyen Çebi, "Başkan adayı oldum ve yapacak çok işim var. 2,5 sene ağır temizlik yaptım. Bu saatten sonra proje uygulama zamanı. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımdan memnunum. Ama göreve devam etmek istemeyen olursa, ufak tefek bir değişiklik olabilir. Tekrar söylüyorum, perde arkasında konuşmayın aday olun ve geçen seferki gibi 3'ünüz, 5'iniz bir araya gelmeyin, tek tek aday olun. Aday olacak isimlere karşı da sempatim olacağını ifade etmek istiyorum" dedi. Transfer konusunda önceliği özkaynağa vereceklerini de söyleyen Çebi, Önceliğimiz özkaynak olacak. Özkaynağın ardından henüz doymamış, başarıya ve paraya aç futbolcu kardeşlerimizi tercih edeceğiz ki gelişimini Beşiktaş'ta sağlayıp katkıda bulunsunlar" diye konuştu.

"Uçağa binip fotoğraf çektiriyorlardı. Kötü transferin bedeli ağır olur"

Görevde oldukları dönemde futbolcu satamadıklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Göreve geldiğimizde 5 yıllık, 4 yıllık kontratlar vardı. Adama git diyoruz gitmiyor. Bu oynatamadığımız futbolcuları kimse almaya gelmedi. Önceki dönemde yapılan transferlerin ne kadar hatalı olduğunu görüyoruz. Bizim dönemimizde getirdiğimiz Ghezzal ve Rosier'i alabilmek için fedakarlıklar yaptık. Bir futbolcuya 3-4 milyon Euro hak etmediği parayı verirseniz böyle olur. Biz gelmeden önceki 2 yılda transfer komitesinin başında olan isimler vardı. Bunlara sorulacak bu sorular. Uçağa binip fotoğraf çektiriyorlardı. Kötü transferin bedelini ağır ödersiniz" dedi.

Önümüzdeki sezonda Teknik Direktör Şenol Güneş ile anlaşıldığı yönündeki iddialar hakkında da konuşan Başkan Çebi, "Şenol Güneş bizim planlamamız içinde olmamıştır. Kendisi bu kulübe 2 kupa kazandırmış değerli bir hocadır. Avrupa'da başarılı olmuştur. O gün yaptıkları için kendisine minnettarız. Ama bugün benim hocam Önder Karaveli. Kendisiyle yola devam ediyoruz ve devam da edeceğiz. Biz buradayız ve bir düzen kurduk. Büyük bir plan ve proje var. Bu projenin parçası olmaya devam edeceğiz. Şenol hocama da geçmişteki başarıları için teşekkür ediyorum. Önemli bir spor adamı ama Önder Karaveli ile yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yüksek paralar verilen futbolcu tabii ki gitmez"

Kadro dışı kalan isimler hakkında da konuşan Çebi, "Kadro dışı kalanlardan katkı almaya çalıştık ama alamadık. Douglas'ı PAOK maçı için Yunanistan'a götüremedik. Sahaya çıkmadı. Lens bırakmış. Yüksek parayla futbol hayatının sonuna gelmiş adama anormal paralar verilirse gitmezler. Onlar da gitmedi. Ljajic'i kazanmak için neler yaptık ama olmadı. Mustafa Kemal Atatürk ne güzel söylemiş, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diye. Yöneticiler hata yaptığında birçok şey söyleniyor ama futbolcular yapınca 'Profesyonel' deniyor" şeklinde konuştu.

Son olarak Vida ve Larin hakkındaki soruyu yanıtlayan Çebi, "Vida ve Larin şu anda oynuyorlar. Sözleşmeleri bittiğinde burada oynamak istiyorlarsa ve verdiğimiz parayı da kabul ederlerse kalırlar. Bugünden kimin kalıp, kalmayacağını söyleyemem. Larin çok katkı verdi, Vida abilik yaptı. Alınan para 1 yıllık, aldığımız karşılık 6 ay olmaz. Kimsenin birbirinden fazla bir şey beklemeye hakkı yok" diyerek sözlerini tamamladı.