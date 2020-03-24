İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avcılar Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede psikolojik destek

Avcılar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınının insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehditlerle mücadeleye devam ediyor.


Korona virüsle mücadele kapsamında bir yandan koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon işlemlerine devam eden Avcılar Belediyesi, bir yandan da toplumu virüsün psikolojik etkilerinden korumak için canlı yayında eğitim seminerleri düzenliyor. “Korona virüsü Bilgilendirme Sohbetleri” başlığı altında Avcılar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan seminerlerde, alanında uzman katılımcılar bilgilerini paylaşıyor. Sosyal hayatın kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber eden Avcılar Belediyesi, bu seminerlerle aynı zamanda dijital ortamlarda yayılan ve panik oluşturan kirli bilginin de önüne geçmeyi amaçlıyor.


“Korona virüsü Bilgilendirme Sohbetleri” kapsamında düzenlenen seminerlerin üçüncüsünde, “Korona virüs ruh sağlımızı nasıl etkiledi? Yaşlılar ve dezavantajlı gruplar bu süreci nasıl atlatmalı? Salgın bittiğinde psikolojik etkileri de bitecek mi?” konuları konuşuldu. Psikolog Eren Yalçın'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde salgınla mücadelede psikolojiyi sağlam tutmanın en önemli detay olduğu vurgulandı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ise, “Biz Avcılar Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Görevlerimizi ve vatandaşlarımızın bu süreçten zarar görmemesi için yapabileceğimiz şeyleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Avcılar Belediyesi'nin korona virüsü ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında anlatan Hançerli, vatandaşları evlerinde kalmaları ve sağlık bakanlığının önerdiği şekilde kişisel hijyenlerine uymaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.