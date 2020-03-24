Avcılar Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede psikolojik destek

Korona virüsle mücadele kapsamında bir yandan koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon işlemlerine devam eden Avcılar Belediyesi, bir yandan da toplumu virüsün psikolojik etkilerinden korumak için canlı yayında eğitim seminerleri düzenliyor. “Korona virüsü Bilgilendirme Sohbetleri” başlığı altında Avcılar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan seminerlerde, alanında uzman katılımcılar bilgilerini paylaşıyor. Sosyal hayatın kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber eden Avcılar Belediyesi, bu seminerlerle aynı zamanda dijital ortamlarda yayılan ve panik oluşturan kirli bilginin de önüne geçmeyi amaçlıyor.

“Korona virüsü Bilgilendirme Sohbetleri” kapsamında düzenlenen seminerlerin üçüncüsünde, “Korona virüs ruh sağlımızı nasıl etkiledi? Yaşlılar ve dezavantajlı gruplar bu süreci nasıl atlatmalı? Salgın bittiğinde psikolojik etkileri de bitecek mi?” konuları konuşuldu. Psikolog Eren Yalçın'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde salgınla mücadelede psikolojiyi sağlam tutmanın en önemli detay olduğu vurgulandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ise, “Biz Avcılar Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Görevlerimizi ve vatandaşlarımızın bu süreçten zarar görmemesi için yapabileceğimiz şeyleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Avcılar Belediyesi'nin korona virüsü ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında anlatan Hançerli, vatandaşları evlerinde kalmaları ve sağlık bakanlığının önerdiği şekilde kişisel hijyenlerine uymaları konusunda uyardı.