Avrupa Şampiyonu Karate Milli Takımı yurda döndü

Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenen 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa Şampiyonu olan Karate Milli Takımı, İstanbul'da coşkulu bir şekilde karşılandı.

Avrupa Karate Federasyonu (EKF) tarafından her yıl düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın 46'ncısı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Danimarka'nın Aalborg kentinde gerçekleşti. 51 ülkeden 1092 karatecinin katılım gösterdiği organizasyonda tam kadro mücadele eden Türkiye Karate Milli Takımı, kazandığı 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile en çok podyum gören ülke olurken, genel klasmanda da ilk sırayı alarak Avrupa Şampiyonu oldu.

11 Şubat Pazartesi gecesi İstanbul Atatürk Havaalanı'na iniş yapan Türk kafilesi, coşkulu bir kalabalık ve sporcuların aileleri tarafından karşılandı.

Havaalanında açıklamalarda bulunan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, şampiyonanın kendileri açısından gayet iyi geçtiğini belirterek, “Bu tür şampiyonaların kendine özgü, güzel bir havası oluyor. Sporcularımız da bu atmosferi en güzel şekilde yaşayarak güzel mücadeleler ortaya koydu ve 51 ülke arasında ülkemizi ilk sıraya taşıdı. Son 12 yıla baktığımızda da beşinci kez bu başarıyı tekrarladık. Bu başarılarda emeği geçen teknik ekibimize, yöneticilerimize, sporcularımıza ve her daim destekleriyle yanımızda olan ailelere teşekkür ediyorum” dedi.

“Geleceğe umutla bakıyoruz”

“Biz görevimizi yaptık” diyen Başkan Esat Delihasan, “Devletimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor Genel Müdürlüğümüzün bizlere vermiş oldukları destek ve sundukları imkanlar neticesinde bugün bu noktalardayız. Dolayısıyla biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bugün de görevimizi yapmanın huzuruyla yurda dönmüş olmanın mutluluğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettikleri başarıların geleceğe umutla bakmalarını sağladıklarını vurgulayan Delihasan, şunları söyledi:

“Benim en çok önem verdiğim konu, fazla sporcuyla olabildiğince fazla madalya alabilmek. Çünkü bu durum, ülkenin o spordaki genel kalitesini ortaya koyuyor. Danimarka'da da 51 ülke arasında Türk karatesinin genel kalitesinin hangi seviyede olduğunu göstermenin haklı gururu içerisindeyiz. Türk halkına da teşekkür ediyoruz çünkü karateyi seviyor. Bunun yansıması olarak da bu başarıların geldiğini söyleyebiliriz. Amacımız yakaladığımız başarı grafiğini koruyarak istikrarımızı devam ettirmek. Her zaman söylediğimiz gibi başarılı olmak kadar başarıyı sürdürülebilir kılmak da önemli. Bunu sürdürülebilir hale getirdiğimiz için mutluyuz.”

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nın 23-27 Ekim tarihlerinde Şili'nin Santiago kentinde yapılacağını hatırlatan Delihasan, “Şili'deki Dünya Şampiyonası'nda da bu gençlerimiz mücadele edeceğiz ve orada da ilk beş içerisinde yer almayı hedefliyoruz” dedi.