Avrupalı Türklere 16 milyon TL'lik satış

Almanya'nın Düsseldorf kendinde düzenlenen Evim Türkiye Fuarı'na katılan Erkanlı Holding, 3 günlük fuarda Kocaeli ve Düzce projelerinden 220 adet ön talep alırken 24 adetlik öğrenci evi ve iki ticari alan satışı gerçekleştirerek 16 milyon TL'lik gelir elde etti.

Erkanlı Holding'in alternatif gayrimenkul yatırım projesi “Univa Öğrenci Evleri” Almanya'nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen Evim Türkiye Fuarı'nda büyük ilgi ile karşılaştı. Fuarda Kocaeli ve Düzce projelerinden 220 adet ön talep alan Erkanlı Holding, 3 günde 24 adetlik öğrenci evi ve iki ticari alan satışı yaparak 16 milyon TL'lik gelir elde etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, Univa Öğenci Evleri'ni hayata geçirdikleri ilk projeden bu yana Avrupalı Türklerin büyük ilgisi ile karşılaştıklarını hatırlatarak, söz konusu fuarda da aynı ilginin devam etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı. Bu ilginin en önemli sebeplerinden birinin Avrupa'da yaşamaya devam eden vatandaşların birikimlerini Türkiye'ye yatırırken yaşadığı zorluklar olduğunu belirten Erkanlı, “Univa Öğrenci Evleri, kiracı bulma, kira tahsilatı, abonmanlık, konutların bakım ve onarımı gibi işlerin çözümünü yatırımcı adına gerçekleştiriyor. Avrupalı Türklerin aklı yatırımında kalmadığı gibi, yüksek kira geliriyle 8 yıl gibi kısa sürede de yatırım kendini amorti ediyor” diye konuştu.

220 adet ön talep, 24 adetlik öğrenci evi ve iki ticari ünite

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının özellikle düzenli kira geliri elde etmek ve geleceklerini, emekliliklerini garanti altına almak için Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerinin altını çizen Rıza Erkanlı, “Sakarya Projesi'nde Türk müşterilerinin yüzde 40'ı Avrupalı Türklerden oluşması nedeni ile Evim Türkiye Fuarı'na katıldık. Fuarda Kocaeli ve Düzce projelerimiz için 220 adet ön talep alırken, 24 adetlik öğrenci evi ve iki ticari alan satışı gerçekleştirdik. Bu kapsamda şimdiden 16 milyon TL'lik gelir elde ettik. Ön taleplerin yarısına yakını ise yine daha önceki projemize yatırım yapan Türklerden oluştu. Bu da bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi” açıklamasını yaptı.

Univa Öğrenci Evi projelerinden Kocaeli Projesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nün karşısında 95 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçiriliyor. Proje, 27 bin metrekarelik inşaat alanına ve 800 adetlik yatak kapasitesine sahip. Düzce Üniversitesi Kampüsü'nün yanında yer alan ve 120 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçecek Univa Düzce Projesi ise 50 bin metrekarelik inşaat alanına ve bin 600 adetlik yatak kapasitesine sahip. İnşaatlara önümüzdeki ay başlanacak, projeler ise sırasıyla 2020 ve 2021 yıllarında tamamlanacak.