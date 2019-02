Aydın: "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Ortaçeşme ve Paşamandıra mahallelerinde vatandaşlarla buluştu, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ziyaretlerine devam ediyor. “Söz Sizde” sloganı ve konsepti çerçevesinde mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, bu kez Ortaçeşme ve Paşamandıra sakinleriyle buluştu. Açılış konuşmasını yaptıktan sonra mikrofonu vatandaşlara veren Aydın, onları dinledi, tüm sorunlarını tek tek not aldı. Ortaçeşme ve Paşamandıra mahallelerine yapılan ziyaretlere Başkan adayı Aydın'ın yanı sıra, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, AK Parti Beykoz İlçe Teşkilatı Başkanı Hanefi Dilmaç ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf da katıldı. Başkan Aydın, TRT 1'de yayımlanan “Tek Yürek” isimli diziye konu olan Buz Hokeyi Takımının hikayesinden bahsetti, “Serseri diye tabir ettiğimiz o gençler şimdi gruplarında hep şampiyon oluyor” dedi.

"O bir gol her şeyin başlangıcı oldu"

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için birçok çalışma yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyleyen Aydın, "Bağımlılık yapan madde meselesi hakkında konuşmak istiyorum. TRT 1'deki 'Tek Yürek' isimli dizide anlatılan her şey gerçektir, biz yaşadık. Peki, kim o gençler? 'Doğaya destek sizden, buz pateni biletiniz bizden' adıyla bir geri dönüşüm projesi başlatmıştık. Farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz o projede ayrışım maddesi getirene buzda kayma hakkı veriyorduk. Çocuklar, anne ve babalarıyla gelip kayıyordu. Onların arasına da serseri diye tabir edilen gençler giriyordu. Ama aslında alınları öpülesi gençler, onların hikayesi bu. O gençleri dışarı çıkardığımız zaman da çadırın üstüne bıçak atıyorlardı. Baktık böyle olmayacak, gelin sizi buranın güvenliğinden sorumlu yapalım, siz de çocukların arasında girmeyin, size ayrı bir saat verelim dedik, kabul ettiler. Bir gün o gençlerden birini kayarken gördüm ve yanına gittim. Gencin bir kolu belli ki kırılmış, sallanıyor. Ne olduğunu sordum, ‘Kırıldı başkanım' dedi. Gencin kolu kırılmış ama tek düşündüğü şey o an o pistte kaymak. Ben bu görüntüyü gördükten sonra aklıma bu gençlerin buz hokeyi sporunu çok iyi yapabilecekleri geldi. Hemen bir takım kurduk, o gençleri bir araya getirdik, 3-5 ay boyunca tuttuğumuz antrenör gözetiminde çalıştırdık ve bölgesel ligdeki ilk maçlarına çıkardık. Onları izlemeye gittim, maça çıktılar, 1 gol, 2 gol, 3 gol derken 2. devrenin sonunda skor 25-0'a geldi. Dayanamadım, yanlarına gittim 'N'olur gençler, 1 tane sadece 1 tane atın, benim gözümde galip sizsiniz' dedim ve onlar da çıktılar 12 tane yiyip 1 tane attılar ve 37-1 mağlup oldular. Ama o 1 gol her şeyin başlangıcı oldu. Şimdi o gençler 50 takımın bulunduğu ligde son 4 yıldır Süper Lig şampiyonu oluyor. O gençler, üniversiteli gençlerle, yabancı gençlerle bir araya geldiler, birleştiler ve Sırbistan şampiyonunu Sırbistan'da yendiler, Bulgaristan şampiyonunu Bulgaristan'da yendiler. Bu gençler İsrail şampiyonunu da yendiler, gruplarında hep şampiyon oldular. En önemlisi de bu gençler oralarda İstiklal Marşımızı okuttular, okutmaya da devam ediyorlar. Buz hokeyi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde futbol ve basketbolun yanında, Türkiye'nin en popüler spor alanlarından biri olacak. Buz hokeyi tesisi bir futbol tesisinden daha düşük meblağlarla kurulabiliyor. Bir futbol stadyumu yapılıyor sadece bir takım orada futbol oynuyor ama bir boz hokeyi salonunda birçok gencimiz 24 saate yakın spor yapabiliyor. Bu şekilde gençlerimizi olumsuz alışkanlıklardan arındıracak, kötü alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçmiş olacağız. Bunlar ve benzeri birçok çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Başkan adayı Aydın bir kez daha 'Söz Sizde' dedi

Gerçekleştirdikleri bu buluşmaların amacının vatandaşlarla yüz yüze konuşup, dertlerini dinlemek olduğunu söyleyen Başkan adayı Aydın, "Beykoz ile ilgili projelerimizi açıklayacağız fakat şimdi sizi dinliyoruz. Beykoz ile ilgili ön çalışmalar yaptık, şimdi sizlerden aldığımız bu notlarla daha derinlemesine tahliller yapıyoruz. Sizlerden aldığımız notlar mevcut bilgilerimizi yeniliyor, düşündüğümüz projeleri revize edip etmememiz noktasındaki gereklilik hakkında bizi aydınlatıyor. Şimdi o çalışmaları yapıyoruz. Bu da tamamlandıktan sonra Beykoz ile ilgili projelerimizi Allah nasip ederse bir bir açıklayacağız. Bu buluşmaların amacı, sizlerle yüz yüze gelerek düşüncelerinizi almak, sizi dinlemektir. Ben önce teşkilatımı tanıdım, Beykoz halkını tanıdım. Burayı kitaplardan tanıdım, araştırmalardan tanıdım, sizlerle bir araya gelerek tanıdım. Hemen hemen bütün mahalleleri dolaştım. Halkımızın beklentilerini, sorunlarını dinliyor, onları da not alıyoruz. Daha sonra da Allah nasip ederse projelerimizi sizlere takdim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşma, AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın'ın konuşmasının ardından sona erdi.