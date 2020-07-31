Başakşehir'de binlerce kişiyle bayram coşkusu

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te kılınan bayram namazında buluşturdu. Binlerce vatandaşın bayram coşkusu, okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen dualar ile arttı.

Başakşehir Belediyesi, bayram namazının korona virüs tedbirleri kapsamında açık havada sosyal mesafeli olarak kılınabilmesi için günler öncesinden Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'teki çim alanlarda bakım çalışması yaptı. Namaz sırasında sosyal mesafenin korunması için belli mesafelerle çizgiler çekildi. Alana hoparlörler yerleştirildi. Bayram sabahı, sabah namazı vaktinde vatandaşlar iki alana da gelmeye başladı. Güneş doğmadan Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te namaz için ayrılan alanlar doldu.

Vatandaşlar, namaz öncesi sohbet ve Kur'an-ı Kerim dinledi

Açık havada bayram namazına gelen vatandaşlar, namaz öncesi sohbet ve Kur'an-ı Kerim dinledi. Vatandaşlar manevi atmosferde bayram sabahını idrak etmenin mutluluğunu yaşadı. Bayram namazının kılınmasının ardından hutbe dinlendi. Hutbeden sonra ise vatandaşlar birbiriyle sosyal mesafeli olarak bayramlaştı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas da bayram namazını Bahçeşehir Gölet'te kıldı. Başakşehir Belediyesi, organizasyonda vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı, su ikram etti.