Başakşehir'de sivrisineklere teknolojik savaş

Yapılan temizlik çalışmalarında sazlık ve bataklık alanların kullanılmasında Anfibik araçlar, Biyodrone ve Biyokopterler kullanıldı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ilçe genelinde sivrisineklere karşı savaş başlatan Başakşehir Belediyesi sazlık ve bataklık alanlarda yoğunluklu bulunan sineklerin temizlenmesi için teknolojiye başvurdu. Yapılan temizleme çalışmaları kapsamında Sazlıdere Barajı ve çevresini temizleyen Başakşehir Belediyesi temizlik esnasında Anfibik araç, Biyodrone ve Biyokopter kullandı. Kullanılan teknolojik cihazlar sayesinde insan gücü ile ulaşılamayan yerlerde ilaçlanarak sivrisineklerden arındırıldı.

GPS ile belirledik bugün ise teknoloji ile temizliyoruz

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Değerli arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Başakşehir Belediyesi'nin sivrisinekler ile mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili kısmi bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Birkaç adımda uygulanan bir sistem bugün yapmış olduğumuz sistem, ilk olarak tespit ile başlıyor. Saha da ilk olarak sivrisinek üretimi veya bulunması açısından tespit edilen yerler daha sonra bu tespit edilen yerlerin takibi ile devam ediyor. Bizim bu yıl içerisinde tespit ettiğimiz alan 2 bin civarında bu alanlar GPS sistemi ile takip ediliyor. Bu alanların hem sivrisinek ilaçlanması hem de alanların fiziken bu koşulları iptal etmesi veya engellemesi için yapılan müdahaleler ile imkansız hale getirilmeye çalışılıyor. Bu işlemleri biz yaklaşık 27 personelimiz, 12 arazi aracımız, 10 adet UVL aracımız ile ve teknolojiyi işin içine katarak anfibik araçlarımız ve dronalarımız , biyokopterlerimiz ile daha önceden GPS sistemine dahil edilmiş bölgelerin ilaçları bu teknolojik aletler ile yapılıyor ve insan gücü ile ulaşılamayan alanlara bu teknolojik cihazlar ile ilaçlamalar yapılıyor. Yapılan tüm uygulamalarda çevre sağlığına duyarlı olduğumuz ve etkileyecek tüm kimyasal ilaçlardan uzak durduğumuzu hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kartoğlu, "Bir hatırlatmada vatandaşımıza yapmak istiyorum. Bu uygulama belediyeler tarafından yapılıyor olsa da vatandaşımıza iş düşüyor sivrisinek çok küçük kaplarda bile üreyen bir şey lütfen vatandaşlarımız bu konuda hassas olsunlar. Bizim uygulama yaptığımız alanlar içerisinde maalesef bu alanda var Sazlıdere bölgesindeyiz şuanda aslında burası İSKİ'nin temizlemesi gereken bir alan ancak sazlıklar ve su birikintilerin olduğu alan temizlenmediği için lavra üreten bir alana dönüşmüş biz birazdan araçlarımız ile burayı nasıl temizlediğimizi sizlere göstereceğiz ancak tüm kurumlarımızı bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Biz eğer üretim merkezlerini ortadan kaldırabilirsek o zaman bu kaynakların boşa gitmesini engellemiş oluruz" şeklinde konuştu.