Başakşehirli kadın sanatçılardan "Ab-ı Aşk" sergisi

Başakşehir'de 7 kadın sanatçının 72 ebru ve katı sanatı eserinin yer aldığı "Ab-ı Aşk" sergisi sanatseverlerle buluştu. Açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yaptığı sergi, 3 Ekim'e kadar Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde ziyarete açık olacak.

Başakşehir'de yaşayan Gülsemin Velidedeoğlu, Emine Yılmaz, Dilek Muradoğlu, Fatma Ruveyda Koç, Ayşe Rumeysa Boduroğlu Akar, Hanzade Hacer Demir, Esma Zülal Kara'nın 4 yıllık emeklerinin ürünü olan Ab-ı Aşk sergisi sanatseverlerle buluştu. Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki serginin açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu gerçekleştirdi. Açılışa Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ve Başakşehirli sanatseverler katıldı.

Sanatın ve sanatçının her zaman yanında yer aldıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Geçmiş ve gelecek arasında sağlam köprüler kurmak için, kültür zenginliğimizi tanıtmak ve geleceğe taşımak için pek çok önemli çalışmaya imza attık. Bugün “Ab-ı Aşk” yani “sonsuz aşk” adlı sergimizle, bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz” dedi.

Başkan Kartoğlu'ndan sanatseverlere davet

Anadolu'nun bağrında bin yıldır kök salan bir ulu çınar olan kadim medeniyetimiz ve zengin kültürümüzün en önemli mihenk taşlarından birinin geleneksel sanatlar olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Varisi olduğumuz bu eşsiz değerleri yaşatmak ve geleceğe taşımak, elbette en büyük görev ve sorumluluklarımızın başında geliyor. 7 kadın sanatçımıza ait 72 güzide eseri yer aldığı bu sergimizin de, diğer çalışmalarımızda olduğu gibi, kadim medeniyetimizin ve zengin kültürümüzün tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. 3 Ekim'e kadar açık olacak sergimize Başakşehirli komşularımı ve sanatsever İstanbulluları bekliyorum” diye konuştu.

Başkan Kartoğlu, Başakşehirli sanatçılara 29 Ekim'de açılışı gerçekleştirilecek olan yeni belediye binasında büyük bir sanat galerisinin de yer alacağını müjdeledi. Başkan Kartoğlu, daha sonra Gülsemin Velidedeoğlu'ndan eserler hakkında bilgi alarak, sergiyi gezdi.