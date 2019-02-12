Başkan Adayı Üner:”Çatalca organize tarım ile kalkınacak”

Seçim çalışmalarına Akalan Mahallesi gezisi ile devam eden Çatalca'nın Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Üniversite ve kültür merkezinin de içinde olduğu projelerine ilişkin konuşan Üner: "Çatalca organize tarım ile kalkınacak” dedi.

Akalan Mahallesi'nde seçmenle bir araya gelen Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Vatandaşların sorunlarını tek tek not olan Üner, “Ben içinizden gelen bir kardeşinizim. Buralarda çok güzel zamanlarım geçti. Ak Partili olmayıp ben buradayım diye gelen çok değerli ağabeylerim, kardeşlerim sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizim Çatalca'ya sevdamız var. Bu sevda, hizmet sevdası. Hayatım boyunca makam, mevki için yalan söylemedim, söylemeyeceğim. Buraya gelip bizim hükumetimizin yaptığı okul, köprü, İGDAŞ gibi hizmetleri kendilerinin getirdiğini söylüyorlar. Bunlar gerçekleri yansıtmıyor” dedi.

"Çatalca'ya tarihinin en güzel yıllarını yaşatacağız"

Akalan Mahallesi'ndeki futbol sahasıyla ilgili “Buranın futbol sahası satılmadıysa bunu ben engellediğim için. Ben sattırmadım, benim top oynadığım bir saha orası. Bana oy atandan da atmayandan da Allah razı olsun. Seçilirsem hep beraber hizmet edeceğiz. Biz Çatalca'ya Allah nasip ederse tarihinin en güzel yıllarını yaşatacağız” yorumunu yaptı.

"Üniversite ve kültür merkezi projemizi gerçekleştireceğiz"

Çatalca'ya başta üniversite olmak üzere birçok yatırım yapacaklarını söyleyen Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Çatalca'nın meydanını futbol sahamıza kadar büyüteceğiz ve orayı Cumhuriyet Meydanı yapacağız. Çatalca sakinlerinin aileleriyle beraber sosyal aktiviteler yapacağı bir alan hazırlayacağız. Mesire alanı dediğimiz alana sosyal tesis yapacağız. Cüzi rakamlarla çocuklarımızı alıp kahvaltı yapabileceğimiz bir tesis yapacağız. İçinde nikah saraylarının, düğün salonlarının olduğu bir kültür merkezimiz olacak. İBB ve gerekli kurumlar ile koordine halindeyiz. Çatalca'ya üniversite açılması konusunda projemiz var" bilgisini verdi.

"Organize tarım bölgesi projesi"

İşsizlik ve gençlere olanak sağlanamadığını belirten Mesut Üner, “Çatalca'nın gıda merkezi olma potansiyeli varken neden bu olanağımızı kullanmayalım, neden istihdam sağlamayalım? Bu vizyon bizde var. Seracılık, çiçek, peynir ve et konularına eğileceğiz. Önce üreteceğiz, sonra da vatandaşlarımız ürününü aracı olmadan satabilecek. Organize tarım projemiz, istihdam ve gelir seviyesinin artmasında kritik paya sahip olacak. Çatalca organize tarım ile kalkınacak” ifadelerini kullandı.

Mesut Üner hakkında:

1975 İstanbul Muratbey'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca'da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu. 1999 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı. 2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan adayı olan Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.