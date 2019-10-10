Başkan Akpolat çalışmaları yerinde inceledi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, vatandaşlardan gelen sorunların yapım çalışmalarını yerinde takip ediyor. Altyapı sorunuyla ilgili çalışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ ile imzalanan ortak protokol sonrası Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Balmumcu Gazi Umur Paşa Sokak'taki altyapı sorunu ve Arnavutköy Mahallesi'ndeki koku sorununu gidermek üzere harekete geçen ekiplerin çalışmalarını Başkan Rıza Akpolat vatandaşlarla yerinde takip etti.

“Beşiktaş'ın kronik sorunlarını teker teker çözüyoruz"

Ekiplerin çalışmaları hakkında kişisel sosyal medya hesaplarından bir dizi paylaşım gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şu ifadeleri kullandı. “Beşiktaş'ın kronik sorunlarını teker teker çözüyoruz. Bir ilki gerçekleştirerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ ile protokol imzaladık. Arnavutköy'deki koku sorununu gidermek için çalışmalara başladık. Bu vesileyle buradaki komşularımız ile belediye ve İSKİ emekçilerini ziyaret ettim. Balmumcudaki Gazi Umur Paşa Sokak'ta yıllardır komşularımızın hayatını olumsuz etkileyen altyapı sorununu çözmek için belediye ekiplerimiz, İSKİ ile beraber çalışmalara başladı. Komşularımıza hak ettiği hizmeti ulaştırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz'' şeklinde paylaşımda bulundu.