Başkan Çebi engelli gençleri askere uğurladı

Uğurlama sırasındaki ‘En büyük asker bizim asker' tezahüratı ise herkesi duygulandırdı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin önünde gerçekleştirilen uğurlama programına, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi başta olmak üzere, askerlik çağına gelmiş engelli gençler ve aileleri ile belediye çalışanları katıldı. Hasdal Kışlası'nda 1 günlük temsili askerlik yapacak olan engelli gençlerin heyecanı ise gözlerinden okundu. Asker çantası ve ayakkabısını alan gençler, Türk bayrağı ile poz verdi. En büyük asker bizim asker tezahüratı ise herkesi duygulandırdı.

Gençlerle kucaklaştı

Askere gidecek gençlerle bizzat ilgilenen Kemal Çebi ise, “Askerlik yapmak istiyorlar, biz de onlara bugün askerlik yaptıracağız. Biz buradan uğurlayacağız askerlik için, onlar da bugün kendilerini asker hissedecekler. Biz de kendilerine askerlik duygusunu yaşatmak istiyoruz. Bu yaşamın bir parçası. Arkadaşlarımızla bunu birlikte yaşamak istiyoruz” diyerek tüm gençlere başarı diledi. Başkan Çebi' nin vatani görevini yapmaya giden gençlerle kucaklaşması ise duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Asker tıraşı oldular

Küçükçekmece'de ikamet eden engelli gençler, 1 günlük askerlik için tıraş oldu, askerlik çantası ve ayakkabısı aldı. Engelliler Haftası vesilesiyle her yıl Mayıs ayında düzenlenen temsili askerlik törenine Küçükçekmece'den 12 genç ve refakatçisi katıldı.