Bayrampaşa'da 3X3 Cumhuriyet Basketbol Turnuvası heyecanı yaşandı

Bayrampaşa Belediyesi ve Türk Spor Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet 3x3 Basketbol Turnuvası Semih Erden Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bayrampaşa Belediyesi ve Türk Spor Vakfı işbirliğiyle Cumhuriyet 3x3 Basketbol Turnuvası Semih Erden Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya; İlçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve aileler katıldı. Turnuvadan önce öğrenciler Cumhuriyet Bayramına özel gösteriler yaptı. Ardından Cumhuriyet 3X3 Basketbol Turnuvası başladı. Avrupa'dan gelen 25 sporcu turnuvada kıyasıya mücadele verdi. Ülkeler arası dostluk maçında 10- 15 yaş aralığındaki çocuklar 5'er dakikalık periyotlar halinde yapılan maçlarda yeteneklerini sergiledi.

“Her dalda başarılı olan çocuklarımızı ödüllendirdik”

Etkinlikte konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Geçiş töreni yapıldı. Bu törende öğrencilerimiz bütün hünerlerini bizlere sergiledi. Her dalda başarılı olan çocuklarımızı ödüllendirdik. Kurtuluş Savaşından başlayan büyük mücadele bugünlere kadar geldi. Gençler omuzlarında Türkiye Cumhuriyetini medeniyetlerin en üst zirvesine çıkartacaklar. Uluslararası 3x3 Cumhuriyet Basketbol Turnuvası düzenledik. Yurt dışından gelen ülkeler var. Litvanya, Çekya, Polonya'dan gelen basketbolcularımız var. Basketbol federasyonumuzla birlikte gerçekleştireceğiz. Böylece Cumhuriyetimizi anlamlandıracağız” ifadelerinde bulundu.