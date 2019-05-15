Bayrampaşa'da komşular sokak iftarında buluştu

Engelli bireyleri ve ailelerinin de yer aldığı komşuluk iftarında yaklaşık 5 bin kişi birlikte orucunu açtı.

Bayrampaşa Belediyesi, geleneksel hale getirdiği komşuluk iftarlarında Bayrampaşalıları buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İsmetpaşa Mahallesi'nde kurulan iftar sofralarında binlerce ilçe sakini oruçlarını beraber açtı. İsmetpaşa Mahallesi'nde iki ayrı bölgede kurulan iftar sofralarında engelli bireyler ve aileleri de düşünüldü. Engelliler ve aileleri için Abdi İpekçi Caddesi'nde kurulan komşuluk iftarları sofralarında yaklaşık bin 500 kişi aynı anda orucunu açtı. İftar sofralarının kurulduğu diğer adres yine İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan Uluhan Sokak oldu. 4 bin kişinin iftar sofralarını doldurduğu sokakta, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner iftar sofralarını gezerek mahalle sakinleriyle selamlaştı. Başkan Aydıner daha sonra engelli bireyler ve ailelerinin birlikte oruçlarını açtığı Abdi İpekçi Caddesi'ne geçerek burada da iftar için toplanan vatandaşlarla sohbet etti.

Geleneksel hale gelen komşuluk iftarları hakkında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, aynı apartmanda oldukları halde birbirini görmeyen komşulara birlikte iftar yaptırdıklarını söyledi. Ramazan ayının aslına uygun yaşandığını ifade eden Aydıner, “Ramazan'ın en güzel yanı burada gördüğünüz gibi komşuluk, dostluk, akrabalık iftarıdır. Biz burada özellikle komşularımızı bir araya topluyoruz. Apartmanda bir birileriyle görüşemeyen insanları aşağı çağırıyoruz. Onlar gelirken böreklerini, çaylarını getiriyorlar ve böylece birbirlerini görmemiş olan komşular bu masada bir araya geliyorlar. Ramazan'ın usulüne uygun bir iftar programında bir araya gelmiş oluyorlar. Ramazan böyle bereketli ve güzel geçecek.” dedi.