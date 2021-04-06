Beşiktaş'ta hedef 3 puan

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibini yenerek hem rövanşı almak istiyor hem de ligde 2 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde.

Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde son 2 maçta Fenerbahçe ile berabere kalıp, Kasımpaşa'da mağlup olan siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinin de puan kayıplarıyla liderliği kaptırmadı. 1 maçı eksik olmasına karşın Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın da 3 puan önünde bulunan Sergen Yalçın'ın ekibi, sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Alanyaspor'dan rövanşı almanın hesaplarını yapıyor.

Cenk ve Dorukhan'ın durumu yarın belli olacak

Beşiktaş'ta Ghezzal ve Mensah, Alanyaspor maçıyla birlikte formalarına tekrar kavuşuyorlar. Sakatlıkları bulunan Aboubakar ve Ajdin Hasic ise kadroda olmayacak. Covid-19 testleri pozitif çıktığı için milli takım kampından ayrılan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz, bugün itibariyle 10 günlük karantina sürecini doldurdu. TFF talimatlarına göre, bu 2 futbolcunun yarın sabah yapılacak olan testleri negatif sonuç verirse, her iki futbolcu da kadrodaki yerini alabilecek. Alanyaspor'da da takımın önemli isimlerinden Efecan Karaca forma giyemeyecek.

Rövanşı almak istiyor

Sezonun ilk yarısında Konyaspor, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Alanyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda ise rövanşları almayı başarmıştı. Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 3-0 ve Gaziantep FK'yı da 2-1 yenen siyah-beyazlılar, ilk yarıda kaybettiği son takım olan Alanyaspor karşısında da rövanşı alarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Rakibini bugüne kadar iç sahada 4 kez konuk eden Beşiktaş, bu 4 maçtan da galibiyetle ayrılmaya başarmıştı. Alanyasporla bugüne dek 9 resmi maçta karşı karşıya gelen siyah-beyazlıların, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyeti bulunuyor.

Yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş yapacak.