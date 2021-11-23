Beşiktaş'ta öğrenci servislerine yönelik denetim

İstanbul Beşiktaş'ta Sivil Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

Çocukların daha güvenli bir şekilde okullarına gitmesi için denetimlerini arttıran Sivil Trafik Denetleme Şube ekipleri Beşiktaş'ta sabah saatlerinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Aytar Caddesi üzerinde kurdukları kontrol noktasıyla okul servislerini tek tek durduran ekipler, başta sürücülerin evrakları olmak üzere emniyet kemeri takmak ve kişi sayısı kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ayrıca ekipler, korona virüs salgını dolayısıyla temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve maske kontrolü de yaptı. Yapılan denetimler kapsamında bir servis aracı haciz borcu bulunduğundan bağlanırken, bir araca da fazla kişi bulundurmaktan 113TL para cezası kesildi.