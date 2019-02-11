Beylikdüzü'nde Leman Sam rüzgarı esti

Sanatçı Leman Sam, Beylikdüzü'ndeki müzikseverlerle bir araya geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi(BAKSM)'nde gerçekleştirilen konserde Leman Sam hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Hayranlarının da şarkılara hep birlikte eşlik ettiği konserde duygu dolu anlar yaşandı.

Beylikdüzü'nde sevilen şarkılarını dev bir seyirci korosu eşliğinde seslendiren Leman Sam, muhteşem bir konser verdi. Konserinde kendisiyle özdeşleşmiş şarkılarının yanı sıra Ahmet Kaya, Edip Akbayram ve Zülfü Livaneli gibi sanatçıların sevilen eserlerini de kendine has üslubuyla yorumlayan Sam, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Sempatik tavırları beğeni topladı

Ünlü sanatçı Leman Sam, BAKSM'de verdiği konserde hem seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla hem de sempatik tavırlarıyla dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Konserine “İlla” adlı şarkısıyla başlayan sanatçı, “Hey Yıllar, Anladım, Gönül, Kıyamam Sana” gibi unutulmaz eserlerini, kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan söyledi. “Korkarım, Odam Kireç Tutmuyor, Şu Metrisin Önü, Karlı Kayın Ormanı, Salkım Söğüt, Telli Turna, Fidayda, Böyle Gelmiş Böyle Geçer, Ey Özgürlük, Çav Bella, İzmir Marşı” gibi şarkı ve türküleri de başarıyla yorumlayan Sam, yaklaşık iki buçuk saat sahnede kaldı. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede “Şarkılarımı aşk için söylemeye devam edeceğim” diyen Sam, dinleyicilerden büyük alkış aldı.