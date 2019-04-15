Esenyurt'ta 50'li yaşlarda bir adam bileklerini kesip kendisini odaya kilitledi. Olay yerine gelen polis ekipleri oda kapısını kırarak adamı sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, sabah saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İsminin Bülent R. olduğu öğrenilen 50'li yaşlarda bir adam ailesi evdeyken henüz bilinmeyen bir nedenle bileklerini kesti. Durumu gören ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Bülent R. kendisini odaya kilitleyerek yardımları kabul etmedi. Bir süre sonra olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Bülent R.'yi ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. İkna çabalarına rağmen odanın kilitli kapsını açmaya Bülent R. bir süre sonra güçsüz düştü. Polis, güçsüz düşen Bülent R.'nin içinde bulunduğu kapıyı kırarak odaya girdi. Sağlık ekipleri baygın halde olan yaralı adamı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, aileyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.