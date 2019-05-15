Binlerce vatandaş Bayrampaşa'da komşuluk iftarlarında buluştu

Programlara katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner büyük sevgiyle karşılandı.

Bayrampaşa Belediyesi, ‘Komşuluk iftarları' kapsamında, Kocatepe Mahallesi 19. Sokak ve Terazidere Mahallesi Manastır Caddesi'nde düzenlediği iftar programlarında binlerce komşuyu aynı sofrada buluşturdu. Tüm komşuların aynı duygularla sofraları paylaştığı programlara Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katılarak vatandaşların iftar sevincine ortak oldu. Çocukların da unutulmadığı programlarda onlar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

“Ramazan'ın manevi atmosferini, huzurunu ve bereketini paylaşıyoruz”

Komşuluk iftarlarına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Aydıner, “İftar programlarımız sayesinde on bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi atmosferini, huzurunu ve bereketini kıymetli komşularımız ile paylaşıyoruz. Bundan da son derece memnuniyet duyuyoruz. Programlarımıza katılarak iftar sofralarımıza renk katan Bayrampaşalı hemşehrilerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

8 mahallede daha düzenlenecek

Bu yılki ‘komşuluk iftarları' sırasıyla Bayrampaşa'daki İsmetpaşa, Kartaltepe, Muratpaşa, Yıldırım, Altıntepsi, Vatan, Orta ve Yenidoğan mahallelerinde de düzenlenecek.