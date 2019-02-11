İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Branislav Ivanovic: “Fenerbahçe iyi ve güçlü bir takım”

Zenit futbolcusu Branislav Ivanovic, “Fenerbahçe iyi ve güçlü bir takım.

Hiç şüphesiz ki güçlü bir karşılaşma olacaktır” diye konuştu.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Zenit'te futbolcu Branislav Ivanovic açıklamalarda bulundu. Yarınki oyunun ağır olacağını belirten Ivanovic, “İyi bir sonuçla ayrılacağız. Fenerbahçe iyi ve güçlü bir takım. Hiç şüphesiz ki güçlü bir karşılaşma olacaktır. Onları seyrettik. UEFA da iyi bir sonuç elde edebiliyorlar. Biz de onlar da aynı derecede hazırız. Zaman lazım alışmak için. Hazırlık maçları yaptığımız zaman antrenmanlarda iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyoruz. İlerde daha iyi olacağına inanıyorum. Bizim için zor bir oyun olacak. Biz resmi maç yapmadık. Bu bir eksi olarak gözükebilir ancak maça başladığımız zaman artık bunları göz önünde bulundurmayacağız. İki maçımız var Fenerbahçe'yle en iyi futbolumuzu göstereceğiz” diye belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.