Branislav Ivanovic: “Fenerbahçe iyi ve güçlü bir takım”

Hiç şüphesiz ki güçlü bir karşılaşma olacaktır” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Zenit'te futbolcu Branislav Ivanovic açıklamalarda bulundu. Yarınki oyunun ağır olacağını belirten Ivanovic, “İyi bir sonuçla ayrılacağız. Fenerbahçe iyi ve güçlü bir takım. Hiç şüphesiz ki güçlü bir karşılaşma olacaktır. Onları seyrettik. UEFA da iyi bir sonuç elde edebiliyorlar. Biz de onlar da aynı derecede hazırız. Zaman lazım alışmak için. Hazırlık maçları yaptığımız zaman antrenmanlarda iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyoruz. İlerde daha iyi olacağına inanıyorum. Bizim için zor bir oyun olacak. Biz resmi maç yapmadık. Bu bir eksi olarak gözükebilir ancak maça başladığımız zaman artık bunları göz önünde bulundurmayacağız. İki maçımız var Fenerbahçe'yle en iyi futbolumuzu göstereceğiz” diye belirtti.