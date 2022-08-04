Buray, sevilen şarkılarını Dünya gençliği ile birlikte söyledi

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin Halk Konserleri etkinliğinde sahneye çıkan Burak, sevilen şarkılarının seslendirerek festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ederken, festival etkinlikleri çerçevesindeki halk konserleri de vatandaş tarafından büyük ilgi görüyor. Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'yu dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan sevilen sanatçı Buray'ın dünyanın dört bir yanından gelen gençler ile birlikte söylediği şarkılar coşkuyu zirveye taşıdı.

Buray'ı dinlemek için erken saatlerde Büyükçekmece'ye gelen genç hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte 5 bin kişilik amfi tiyatroyu dolduran hayranları konser öncesinde Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisini izledi. Buray'ın sahneye çıkması ile birlikte amfi tiyatroda alkış fırtınası koptu. Buray, şarkılarının biri bölümünü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivaline katılmak için dünyanın dört bir yanından gelen gençlerle birlikte söyledi. Geleneksel kıyafetleri ile şarkıcıya eşlik eden dansçıların sahnede oluşturduğu görsel şölen izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü ve Festival Komitesi İkinci Başkanı Gürhan Ozanoğlu, Buray'a çiçek takdim ederek festivale katkıların ötürü teşekkür ettiler.