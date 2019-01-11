Büyükçekmece Belediyesi'ne 3 önemli uluslararası sertifika

Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, sağladığı servis ve hizmetlerin uluslararası standartlara uygun olması nedeniyle ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikaları almaya hak kazandı.

1. ve 2. aşama denetimleri sonucunda yalnızca 5 belediyenin sahip olduğu bu sertifikaları almaya hak kazanan Büyükçekmece Belediyesi vatandaşların kişisel ve kurumsal bilgilerini güven altında tutarak daha kaliteli hizmet veriyor.

“Tüm kişisel bilgileri güven altında”

Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve MSC Uluslararası Belgelendirme Kuruluşu yöneticilerini tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Vatandaşlarımızın tüm kişisel bilgileri güven altında. Aldığımız bu belgeler bunun kanıtıdır. Vatandaşlarımıza teknoloji alanında kaliteli hizmet sunmak amacıyla var gücümüzle çalıştık. Bilgi güvenliği risklerini tespit edip, gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması sonucunda bu sertifikaları almaya hak kazandık. Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne ve MSC Belgelendirme Kuruluşuna teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Başkan Dr. Hasan Akgün, MSC Uluslararası Belgelendirme Şirketi Genel Müdürü Sedat Çelik, Şirket Temsilcisi Baş Denetçi Özlem Emirhanoğlu ve projeyle ilgili danışmanlık yapan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Bülent Coşkun'a teşekkürlerini ileterek plaket takdim etti.