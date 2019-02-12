Büyükçekmece'nin büyükleri 3'üncü kez sergide

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği işbirliğiyle düzenlenen“Büyükçekmece'nin Büyükleri”saygı projesi bu yıl son kez Büyükçekmecelilerle buluşuyor.

Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) fotoğrafçıları ilçede yaşayan 70 yaş ve üzeri çınarların yaşanmışlıklarını objektife alarak fotoğraf severlere duygu dolu bir sergi sunuyor. Büyükçekmece Belediyesi'nin tüm Türkiye'de ses getiren “Büyükçekmece'nin Büyükleri” projesi bu kez “Biz en büyük aşkları Büyükçekmece'nin büyüklerinin gözlerinde gördük” sloganı ile sergilenecek.

“Bizim başımızın tacısınız”

Tüm Büyükçekmecelileri sergi açılışına davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece'nin büyükleri bizim başımızın tacıdır. Onlar yaşayan çınarlarımızdır. Fotoğrafı anlamlı bir konuda kullanarak düşünmemize neden olan Büyükçekmece Fotoğraf Derneği'ne teşekkür ediyorum. Mutluluk şehrinin koca çınarlarının mutluluklarını,hüzünlerini ve yaşanmışlıklarını fotoğraf kareleriyle görebiliyoruz. Büyükçekmece Belediyesi ile BÜFOD işbirliğiyle düzenlenen projenin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Fotoğraflanan tüm büyüklerimizin önünde saygı ile eğiliyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliğin sonuncusu bu yıl 14 Şubat Perşembe günü saat 15.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.