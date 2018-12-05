Çavuşbaşı'nda İmar Planları İçin Havza Sorunu Aşılıyor

Çavuşbaşı Mevki'i Elmalı havzası imar planları sorunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve İSKİ'nin ortak gayret ve çalışmalarıyla çözülüyor, imar planı çalışmaları yakında başlıyor.

Beykoz Belediyesi'nin bölgenin havza sorununu aşmak üzere akil insanlar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve bilim adamlarının iştirakiyle tertiplediği “Ortak Akıl Çalıştayı” meyvelerini verdi.

“Ortak Akıl Çalıştayı”ndan çıkan rapor ve görüşlerle İBB ve İSKİ'ye başvuran Beykoz Belediyesi'nin girişimleriyle, bilimsel çalışmalar neticesinde İSKİ yönetmeliğine “özel hüküm” geliyor. Mutlak alan (0-300 m bandı) için baraj üzerinde kurulacak tertip bendiyle Çavuşbaşı'nda artık imar planları başlatılacak.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan'ın ev sahipliğinde Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, Beykoz Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Dr. Eyüp Salih Elmas ve proje ekibiyle yapılan toplantıda havza sorununun çözümüne ilişkin çalışmalar ve gelinen son nokta değerlendirildi.

İSKİ yönetmeliğine getirilecek “özel hüküm”, İBB Meclisi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek ve ardından Beykoz Belediyesi bölgenin imar planı çalışmalarına başlayacak.