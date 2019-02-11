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Çekmeköy'de askeri helikopter düştü: 4 asker yaralı

Çekmeköy’de zorunlu iniş yapan bir askeri helikopter sitenin bahçesine düştü.

Çekmeköy'de zorunlu iniş yapan bir askeri helikopter sitenin bahçesine düştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 4 askerin yaralandığını belirtti.


Çekmeköy'de zorunlu iniş yapan askeri helikopter, bir sitenin içindeki parka düştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaralılar olduğunu belirterek, "Çekmeköy ilçemizdeki bir site içerisine askeri helikopterimiz zorunlu iniş yaparken düştü. Alınan ilk bilgilere göre Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ne düşen askeri helikopterdeki 4 yaralı askerimiz Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir" dedi.


Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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