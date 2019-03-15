Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Hedefimiz 250 bin sosyal konut”

Ümraniye'deki 2B bulunan mahalle sakinleri ile bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ““2023 yılına kadar hedefimiz 250 bin sosyal konut projesini yapmak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de 2B bulunan Kazım Karabekir Mahallesi ve çevresindeki diğer mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Ümraniye'de 125 bin kişi tapularına kavuştu

Türkiye'nin bir çok yerinde 2B konusunda sorun yaşandığını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çıkarılan 2B yasaları ile bu sorununun giderildiğini ve Ümraniye'de de 125bin kişinin tapusuna kavuştuğunu söyledi.

Bakan Kurum, “2012 yılında 6292 sayılı 2B yasasını sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile çıkardık. Ve Türkiye genelinde tam 747 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu mülkiyet problemini çözmek üzere yola çıktık ve bugün itibariyle değerli kardeşlerim, tam 543 bin vatandaşımızın 2B ile ilişkin mülkiyet problemini çözdük. Ve tabularını verdik. İnşallah Ümraniye'mizde de 125 bin vatandaşımız hem Dudullu hem de Kazım Karabekir Mahallesi'nde ki 125 bin vatandaşımız da tapularını aldılar. Hayırlı uğurlu olsun. Ümraniye'mizde toplam üç buçuk milyon metrekarelik bir alan var. O alanda bulunan 19 bin vatandaşımıza da hak sahibi noktasında tapu dağıtımı yapıldı” şeklinde konuştu.

Ümraniye'de dönüşüm anlamında her türlü desteği vereceklerini ifade eden Kurum, “Bu tapuların dağıtılması ile birlikte o günlerde tapu yok denildi, şuan var. İmar yok dediler size, imar verilmeyecek dediler size, artık imarınız da var. Şimdi artık bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler belli. Biz Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızla, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle, Bakanlığımızla sahadayız. Bir kere şunu çok net söylemek isterim ki, bu işi İstanbul'da, Türkiye'de üç, dört tane bilen birisi varsa, bunlardan birisi de İsmet Yıldırım'dır. İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan adayımız, bu sizin bir şanstır. Bu sizin için bir değerdir. İnşaallah o başkanımızın arkasında bu projeleri çok rahat çözersiniz” diye konuştu.

Vatandaşların istekleri doğrultusunda bu bölgede yapılacak dönüşümde yanlarında olacaklarını hatırlatan Bakan Kurum, “Siz tapularınızı aldınız. İmar planınız da yapıldı. Bu süreçten sonra yapılacak şey belli. Buranın kentsel dönüşüme uğraması gerekiyor. Bu noktada değerli kardeşlerim, ister kendiniz yapın, ister deyin ki biz imarımızı yaptırırız bırakın biz kendimiz müteahhite verelim oradayız. Yok efendim siz yapın, bize destek olun, bize faiz noktasında kredi verin, yine yanınızdayız. Yok efendim burayı gelsin TOKİ yapsın, burayı gelsin Emlak Konut yapsın, yine yanınızdayız. Siz nasıl istiyorsanız bu dönüşümü sizinle beraber bakanlık olarak biz de her türlü desteği vermek üzere bu dönüşümü yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

“Hedef 250 bin sosyal konut”

Son olarak 50 bin konutluk bir hamle başlattıklarını hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “2023 yılına kadar hedefimiz 250 bin sosyal konut projesini yapmak. Hedefimiz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde, bu ülkede konutu olmayan alt gelir grubu kalmasın, bu ülkede deprem riski taşıyan hiçbir vatandaşım kalmasın anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve İstanbul'da da 6 bin 300 tane sosyal konutu inşa edeceğiz. VE taksitlerimiz 652 liradan başlıyor, 240 aya kadar da vadelerimiz var. Ve bugüne kadar da çok sayıda başvuru oldu” şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ise “Buralarda 2B arazilerinden dolayı tapularımız dağıtılmış, halledilmiş. İmar problemi çıkmış bunlar en iyi şekilde halledilmiş. Fakat bir tek problemimiz ne. İnşaata başlayamamışız. O da inşaatta yaşanan bir takım sıkıntılardan kaynaklanıyor. Fakat göreve gelince inşallah mahallelerimizde ada bazlı örnek uygulamalarla bu çalışmaları tekrar başlatacağız” dedi.