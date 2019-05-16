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Çınar kardeşler Avrupa 4.'sü

San Remo-İtalya’da 6-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 470 Avrupa Şampiyonası’nda Olimpik Milli sporcular Deniz Çınar ve Ateş Çınar 4.

San Remo-İtalya'da 6-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 470 Avrupa Şampiyonası'nda Olimpik Milli sporcular Deniz Çınar ve Ateş Çınar 4. oldu.


18 ülkeden 52 ekibin katıldığı şampiyonada Çınar kardeşler 7 yarış sonunda elde ettikleri 38 net puanla 4. sıranın sahibi oldular. İsveç'ten Anton Dahlberg-Fredrik Bergstrom Avrupa şampiyonu olurken, İspanya'dan Jordi Xammar-Nicolas Rodriguez ikinci ve Fransa'dan Kevin Peponnet-Jeremie Mion üçüncülüğü elde etti.

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