CRR'de Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı Etkinlikleri devam ediyor

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında, 10 Mart'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda İstanbullularla buluşacak. Koro yoğun ilgi sebebiyle aynı gün iki konserle dinleyici karşısına çıkacak. Konserler 14.00 ve 20.00'de gerçekleşecek.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, CRR'de verecekleri konserde; koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alacak. Konserde Rusya'nın “Onurlu Sanatçı” payesine sahip isimlerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev; uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle dikkat çeken Maksim Maklakov'un da aralarında bulunduğu pek çok isim solist olarak sahne alacak.

Konserde Sovyet tarihinin en ünlü bestelerinden “Büyük Anayurt Savaşı” marşları olan Svyaşennaya Voyna ve Nesokruşimaya Legendarnaya'dan; Katyuşa ve Kalinka'ya pek çok eser seslendirilecek. Koronun repertuvarında her zamanki gibi Türkçe eserler de bulunuyor. Koro ile okunacak İstiklal Marşı'nın ardından solistler Sevdan Olmasa ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirecek. Konser Midnight in Moscow olarak bilenen Podmoskovnie Vechera ile sona erecek.

Kızılordu Korosu Hakkında

Kızılordu Korosu başlangıçta Sovyetler Birliği halklarına ve cephelerde savaşan askerlerine moral ve motivasyon vermek amacıyla kurulmuş bir ordu korosudur. Bir ordu korosu olmasının da dışında, dünya müzik tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Koro, Rusya'nın halk şarkılarından kilise müziklerine, opera aryalarından şarkılara ve konser verdikleri ülkelerin hit parçalarına kadar birçok eseri repertuvarında bulunduruyor. Dünyaca ünlü Sovyetler Birliği Marşı'nın bestecisi Aleksandr Aleksandrov koronun kurucularından olup vefatına kadar koronun şefliğini üstlendi.

Barış Manço'dan “Genç Osman”, Tarkan'dan “Şıkıdım” daha pek çok şarkı ve türkü Kızılordu Korosu tarafından CRR Konser Salonu Sahnesi'nde pek çok kez seslendirilmişti.

Konser biletleri 110-80-50-30 TL olarak İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu gişesinden ve Biletix'ten temin edilebilir.