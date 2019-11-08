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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii’nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan cuma namazının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde kısa bir dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tabutu bir süre omuzladı.

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