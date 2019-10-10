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Cüneyt Çakır'a Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu’ndaki Slovenya-Avusturya maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu'ndaki Slovenya-Avusturya maçını yönetecek.


FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 13 Ekim Pazar günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda oynanacak olan Slovenya - Avusturya karşılaşmasında görev alacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

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