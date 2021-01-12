Dakar Rallisi'nde dokuzuncu etabın galibi Stephane Peterhansel

Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel dokuzuncu etabı kazanan isim oldu. Bu sonuçla, Peterhansel, genel klasman liderliğini de devam ettirdi.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği Dakar Rallisi'nin Neom'da koşulan 574 kilometrelik dokuzuncu etabı sonunda Red Bull sporcuları zirvede yer aldı.

Dakar Rallisi otomobil kategorisinde liderliği elinde tutan Stephane Peterhansel, bu senenin kendisi adına ilk etap zaferine dokuzuncu etapta ulaştı. Peterhansel, bu sonuçla genel klasmanda en yakın rakibi ve bir diğer Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah'ın 17 dakika 50 saniye önünde liderliğini sürdürdü. Genel klasmanda üçüncülük koltuğunda ise son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz oturuyor.

Kamaz Master liderliğini korudu

Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master'ın liderliği devam ediyor. Dakar Rallisi'nde baştan sonra zirvede yer alan Dmitry Sotnikov'un pilotluğundaki Kamaz Master, dokuzuncu etap sonunda da genel klasmanda birinciliğini sürdürdü.

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak'ta de sona erecek Dakar Rallisi'nde 10. etap Neom ile Alula arasında koşulacak.