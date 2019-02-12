E-5 Büyükçekmece'de trafiği durduran zincirleme kaza: 2 çocuk yaralı

Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde bir süre yol tamamen trafiğe kapandı.

Kaza, E-5 karayolu Büyükçekmece mevkisi Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 34 DN 7053 plakalı kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halinde olan 34 DA 5509 plakalı binek aracı bariyerlere doğru sıkıştırdı ve kaza meydana geldi. Bu sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 59 ZD 898 plakalı araç duramayarak kamyonetin altına girdi ve araçta bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Arkada bulunan bir diğer araçta çocukların içinde bulunan araca çarptı. Yaralanan çocuklar yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri gerekli incelemeyi yaptıktan sonra rapor tuttu. Kaza sonrası bir süre yol Avcılar istikametine doğru tamamen durdu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.