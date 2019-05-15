İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

E-5 karayolu Küçükçekmece'de kamyonette yangını

E-5 karayolu Küçükçekmece yan yol mevkiinde bir kamyonette çıkan yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Yoğun trafik nedeniyle itfaiye olay yerine gelmekte güçlük çekerken, araçta ufak çaplı patlamalar da yaşandı.


E-5 karayolu Küçükçekmece yan yol Avcılar istikametinde, saat 11.45 sıralarında seyir halindeki bir kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çıkan yangın kısa sürede bütün kamyoneti sardı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. E-5 Avcılar istikametinde yan yolda trafik durdu. İtfaiye ekipleri yoğun trafikte olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yanan kamyonetin dumanları ise metrelerce öteden görüldü.


Kamyonette ufak çaplı patlamalar da meydana gelirken, itfaiyenin ulaşması ile yangın kısa sürede söndürüldü. Trafik ise tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.