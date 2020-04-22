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Emir Kosif'in sokak hayvanları sergisi ertelendi

İş dünyasının tanınan ismi iş insanı Emir Kosif, dünyanın dört bir yanındaki sokak hayvanlarının portrelerini karelediği fotoğraf sergisini koronavirüs salgını nedeniyle ertelediğini duyurdu.



Kosif Ailesi'nin genç ve başarılı ismi Emir Kosif, dünyanın dört bir yanındaki sokak hayvanlarını objektiflerle buluşturduğu fotoğraf sergisini erteleme kararı aldığını duyurdu. 2019 yazında başlayan projede yer alan fotoğraflar, Bağdat Caddesi'nde bulunan Kosifler Oto şubesinde sergilenecekti.



"Hayat normale döner, dönmez sergimizi yeniden hayata geçireceğiz"


Sergisini ertelemek zorunda kalan Emir Kosif, "Maalesef hem ülkemizde hem dünyada çok sayıda can kaybına sebep olan bu salgın sebebiyle bir kez daha ileri bir tarihe ertelenmek durumunda kaldık. Hayat normale döner, dönmez sergimizi yeniden hayata geçireceğiz. Fotoğraf sergimizin temel amacı, birlikte yaşadığımız, aynı sokaklarda gezdiğimiz can dostlarımıza dikkat çekmek ve onların hayat standartlarını yükseltecek katkılar sağlamak. Dünyamız normale döndükten sonra en kısa sürede sergimizi yeniden planlayacağız. Bu süreçte bizlere ihtiyaç duyan dostlarımızı unutmayalım. Kapımızın önüne koyacağımız su ve bir kap mama onların hayatını kurtaracaktır” şeklinde konuştu.

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