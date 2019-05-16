Emre Çukur, Dünya Kıtalararası Şampiyonluk maçına çıkıyor

Eski dünya şampiyonlarımızdan Levent Çukur'un oğlu olan Emre, geçtiğimiz yıl da muhteşem bir galibiyet ile Avrupa Şampiyonluk kemerini kazanmıştı.

Bugüne kadar yaptığı 13 maçın tümünü büyük bir başarıyla alan 26 yaşındaki sporcu, yenilgisizlik unvanını da sürdürüyor. Münih kentinde, 13 Temmuz gecesi düzenlenecek karşılaşmada, Dünya Kıtalararası Şampiyonluk kemeri için mücadele edecek olan Emre Çukur, büyük bir hırsla çalışmalarını sürdürüyor. Lionsport Basın Danışmanı Vedat Alyaz, bu karşılaşmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünya boks otoritelerinin gözü kulağı bu maçta olacak. Şayet kazanırsak dünya şampiyonluk yolunda büyük bir basamağı daha tırmanmış olacağız" dedi.

Baba Levent Çukur, iddialı konuştu

Bu yıl altıncısını gerçekleştirecekleri "Lions Sport Promotion Boxnacht 6" isimli galada dev karşılaşmalara imza atacaklarını belirten Levent Çukur, "Oğlumu uzun yıllardan beridir özel olarak yetiştiriyorum. Münih kentinde bulunan kendime ait boks okulunda çocukluğundan beridir özel dersler veriyorum. Şimdi artık meyvelerini toplama zamanı geldi. Hedefimiz şanlı bayrağımızı dünyanın zirvesine dikerek, İstiklal Marşımızı Avrupa'nın göbeğinde gururla okutmak. Rakibi Xhek Paskali de yine dünyanın en iyi promotörleri arasında yer alan Erol Ceylan'ın kulübünde forma giyiyor ve yenilgisiz bir sporcu. Çekişmeli bir maç olacağını düşünüyoruz ancak biz kendimize güveniyoruz ve bu mücadeleden de başarıyla çıkarak, ülkemize bir altın kemer daha hediye edeceğiz. Bizim asıl hedefimiz dünya şampiyonluğu ve bu doğrultuda adım adım yürüyoruz. Ayrıca Münih'teki galamızda Leon Gavanas, Alexander Rigas, Hector Hernandez gibi dev isimlerin yanı sıra birçok star da ringe çıkacak" şeklinde konuştu.