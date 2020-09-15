Erol Bulut'tan uyarı: "Galibiyete rağmen çok eksiklikler var"

Rizespor karşısında alınan galibiyete rağmen çok eksikleri olduğunu ifade eden Bulut, en kısa zamanda çalışarak bu eksikliklerin kapatılacağını söyledi.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçının hazırlıkları başlarken sarı-lacivertli futbolcular ile toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut bir dizi uyarılarda bulundu. Çaykur Rizespor karşısında deplasmanda alınan galibiyetin önemine değinen Bulut, lige üç puanla başlamanın kritik bir kazanç olduğunu hatırlattı. Galibiyete rağmen çok eksikleri olduğunu ifade eden Erol Bulut açıklarını çalışarak kapatacaklarını söyledi. Erol Bulut'un dikkat çektiği konu ise takım oyunu oldu. Bulut, maçta skoru elde etme adına zaman zaman oyun disiplininden uzaklaşıldığını ifade etti. Erol Hoca, Rize karşısında geriye düştükleri anlarda bazı oyuncularının bireysel olarak bir şeyler ortaya koymaya çalıştığını ve bunun hata olduğunu dile getirdi. Sahadaki skor ne olursa olsun takım oyunundan asla taviz vermemeleri gerektiğinin altını çizen genç teknik adam, istekli ve vazgeçmeyen, mücadeleyi bir an olsun bırakmayacak bir yapıda takım olarak kazanacaklarını ya da kaybedeceklerini, uzun vadede başarıyı bunun getireceğini sözlerine ekledi.